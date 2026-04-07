«Зарница 2.0» в Волоколамске: какие испытания проверят силу духа школьников

В Волоколамске стартовал муниципальный этап военно‑патриотической игры «Зарница 2.0». Мероприятие открыли во Дворце спорта «Лама», сообщает местная администрация. В состязаниях участвуют 11 школьных команд Волоколамского округа — по 10 человек в каждой.

Соревнования рассчитаны на три дня и охватывают две возрастные группы: 11–13 лет и 14–17 лет. Программа включает разнообразные испытания. В первый день — смотр строя и песни, а также полосу препятствий. На второй день участники отправятся в гимназию № 1 для выполнения индивидуальных заданий. Завершится этап тактической игрой в лазертаг в городском парке.

Помимо этого, ребята проверят навыки тактической медицины, огневой подготовки и маскировки позиций, попробуют силы в военной журналистике, а также ответят на вопросы по истории и основам государственности.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова на открытии отметила, что «Зарница 2.0» помогает школьникам учиться работать в команде, проявлять смекалку, силу духа и выносливость. Она также пожелала участникам честной борьбы.