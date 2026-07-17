«Визы возвращаются». Черногория сворачивает безвизовый режим для россиян

Власти Черногории намерены до конца 2027 года привести свою визовую политику в полное соответствие с нормами Евросоюза. Первым шагом на этом пути станет отмена безвизового режима для граждан России и Турции, которая вступит в силу с 1 октября текущего года. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает издание DAN.

Отмена безвизового въезда для российских и турецких туристов рассматривается как подготовительный этап перед полной гармонизацией визовых правил, которая произойдет после вступления страны в ЕС, ожидаемого в 2028 году. В рамках этого процесса к декабрю Черногория также обязана интегрироваться в европейскую систему сбора биометрических данных иностранных посетителей.

По данным издания, для организации визового обслуживания власти уже обратились к международному агентству VFS Global, которое специализируется на выдаче виз и консульских услугах для большинства стран Евросоюза.

Статистика показывает значимость этих туристических рынков для Черногории: в 2025 году доля туристов из России составила 16,4% от общего иностранного турпотока, что позволило стране занять второе место по популярности у россиян на Балканах после Сербии . В свою очередь, граждане Турции обеспечили 4,3% турпотока, и в стране на постоянной основе проживает более 13 тысяч турецких граждан.

Ранее сообщалось о том, что туристы превратили Турцию в гигантский шопинг-центр.