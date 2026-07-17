«Оружие против инфаркта на вашей кухне». Врач раскрыла кардиозащитные свойства лука

Отношение к луку у людей диаметрально противоположное: одни включают его в каждый прием пищи, другие избегают из-за специфического вкуса и запаха. Однако, как рассказала aif.ru врач-диетолог Татьяна Солнцева, этот овощ является ценным источником антиоксидантов, играющих важную роль в поддержании сердечно-сосудистой системы.

По словам эксперта, в луке содержится значительное количество кверцетина — вещества, обладающего выраженным противовоспалительным действием и способностью защищать клетки сердца от повреждений. Примечательно, что суточная потребность взрослого человека в этом антиоксиданте покрывается всего одной некрупной луковицей.

Диетолог подчеркнула, что регулярное присутствие лука в меню положительно сказывается на общем метаболическом состоянии организма. В то же время дефицит антиоксидантов, поступающих с пищей, существенно повышает вероятность развития хронических патологий, включая заболевания сердца и сосудов.

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