«Спасительный холод или яд?». Ветеринар объяснила, почему кошкам нельзя давать пломбир

Летняя жара нередко побуждает хозяев угостить своего питомца чем-то холодным. Глядя на умоляющий взгляд пушистого любимца, человек часто готов предложить ему ложку мороженого. Однако то, что эффективно охлаждает человека, у кошки может вызвать серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина в интервью «Радио 1» рассказала, чем обычный пломбир опасен для кошачьего здоровья, а также почему устоявшееся представление о любви кошек к молочным продуктам не соответствует действительности.

Специалист напомнила, что образ котенка, пьющего молоко из блюдца, распространен в культуре с детства. Но взрослое животное физиологически не предназначено для переваривания даже кисломолочных продуктов, а мороженое может стать причиной поноса.

В любом магазинном десерте, даже с пометкой «натуральный», присутствует сухое молоко. Для пищеварительной системы кошки это грозит не только диареей, но и рвотой, а также диспепсией. По словам Сиротиной, не стоит рисковать и проводить эксперименты с рационом домашнего любимца. Особую опасность представляет распространенный стереотип, когда животное ластится и настойчиво просит лакомство. Даже крошечная порция таит в себе угрозу. Например, шоколад и изюм для кошек токсичны в любых объемах. Если питомец случайно лизнул что-то с обеденного стола, паниковать не нужно, однако поощрять подобное поведение и позволять ему повторяться строго запрещается, предостерегла эксперт.

Ранее сообщалось о том, что в Павлово-Посадском округе домашняя кошка взяла под опеку 90 цыплят.