«Это нарушение Конституции». Что случилось с 10-классниками и почему им отказывают в школе?
Львова-Белова: в «ЕР» поступили 10 жалоб на отказ в приеме в 10-й класс
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]
В аппарат «Единой России» поступило десять обращений от родителей, чьи дети не были зачислены в 10-й класс, сообщила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Мария Львова-Белова в интервью изданию РАПСИ.
По мнению партии, отказ в приеме в старшую школу при условии успешной сдачи ОГЭ и наличии аттестата является нарушением конституционного права на образование. Единственным законным основанием для отказа может служить лишь отсутствие свободных мест в учебном заведении, пояснила омбудсмен.
В случаях, когда школа не может принять ученика из-за нехватки мест, родителям рекомендовано обращаться в местные органы власти для содействия в переводе ребенка в другое учебное заведение.
Кроме того, Львова-Белова посоветовала ученикам средних классов активнее участвовать в профориентационных программах, экскурсиях и мастер-классах.
Ранее сообщалось о том, что отказ в 10-й класс при сданном ОГЭ незаконен.