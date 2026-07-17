«Ипотечный тормоз». Выдачи кредитов на жилье могут упасть до 4,4 трлн рублей

В материалах экосистемы для девелоперов ЕРЗ приводится прогноз по общему объему выданных ипотечных жилищных кредитов в России по завершении 2026 года. Ожидается, что показатель достигнет 4,4 трлн рублей, тогда как по итогам 2025 года он составлял 4,45 трлн рублей.

Согласно имеющимся данным, за первые шесть месяцев текущего года объем выданных ИЖК составил 2,2 трлн рублей. В ходе дискуссии «ЕРЗ-тренды» руководитель экосистемы ЕРЗ Кирилл Холопик заявил, что его организация не согласна с прогнозами Сбера, специалисты которого ожидают итоговый объем не менее 5 трлн рублей.

По оценке Холопика, результат второго полугодия будет примерно соответствовать первому. Он пояснил, что в отличие от прошлого года, когда на вторую половину года пришлось 1,5 трлн рублей из общих 4,45 трлн, в текущем году динамика изменится. Причиной названо предполагаемое сокращение выдачи «Семейной ипотеки» после 1 октября, из-за чего достижение планки в 5 трлн рублей по итогам года представляется маловероятным.

Ранее сообщалось о том, что ограничения на рассрочку могут привести к удорожанию квартир.