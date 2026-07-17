«Роковая ошибка или спланированное безумие?» Медсестра пыталась вынести младенца из роддома в сумке

В Бразилии медсестру подозревают в попытке похитить новорожденного прямо из родильного отделения. Об этом сообщает издание Mirror.

Отмечается, подозреваемая в момент инцидента официально находилась на больничном, однако это не помешало ей явиться в медучреждение.

По словам тети младенца, Даниэлы Беатрис, рассказала, что сотрудница роддома подошла к матери ребенка и сообщила о необходимости проведения анализа. После этого медсестра вместе с младенцем проследовала в одну из комнат. По словам родственницы, там злоумышленница сняла форменную одежду и попыталась покинуть здание, спрятав ребенка в своей сумке.

Подозреваемая была задержана полицией. В ходе осмотра ее жилища правоохранители обнаружили комнату, полностью подготовленную для младенца: в ней находились подгузники, комплекты детской одежды, кроватка и ванночка.

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