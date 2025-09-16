Зарубежные участники «Интервидения» посетили экскурсию по Москве
Экскурсию по Москве провели для участников «Интервидения»
В Москве для зарубежных участников Международного музыкального конкурса «Интервидение–2025», который пройдет в столице в субботу, 20 сентября, провели экскурсию – они посетили парк «Зарядье». Об этом сообщили организаторы конкурса.
«Панорама Кремля, парящий мост, «бабье лето» и новые друзья со всего земного шара — все сложилось в идеальный момент, который останется в памяти надолго!», – отметили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье завершилась масштабная программа подготовки волонтеров к «Интервидению–2025», ее прошли порядка 1 тыс. человек из Московской, Владимирской, Рязанской, Свердловской и Калужской областей, Москвы, Новосибирска, Южно-Сахалинска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода.