Подмосковные волонтеры прошли подготовку к Международному конкурсу «Интервидение-25»

В Подмосковье завершилась масштабная программа подготовки волонтеров к Международному музыкальному конкурсу «Интервидение-25», ее прошли порядка 1 тыс. человек из Московской, Владимирской, Рязанской, Свердловской и Калужской областей, Москвы, Новосибирска, Южно-Сахалинска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Все они узнали о ключевых аспектах своей будущей деятельности, о задачах, которые предстоит выполнять. Теперь активисты готовы к «Интервидению», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках обучения волонтерам рассказали о культурных особенностях стран-участниц, основах межкультурной коммуникации, этике общения. Кроме того, были затронуты вопросы организации пространства, логистики и взаимодействия со СМИ и не только.

«Мне очень понравилось обучение! У нас были интересные лекции, практические занятия и, самое главное, возможность познакомиться с единомышленниками со всей страны», — поделилась Мария Логинова из Ногинска.

Еще 130 добровольцев присоединились к обучению дистанционно. К 10 сентября определятся 490 человек, которые войдут в состав волонтерского корпуса «Интервидения-25» и будут заниматься организацией встреч делегаций, помогать в аккредитации журналистов, координировать передвижение участников и так далее.

Отметим, что организаторами волонтерского сопровождения конкурса выступают фонд «Традиции искусства», Росмолодежь, Добро.рф, Министерство информации и молодежной политики Московской области и движение «Волонтеры Подмосковья».

Напомним, что в Подмосковье волонтеры могут получить поддержку за счет бюджетных средств при страховании жизни или здоровья или при возмещении таких расходов. Размер выплаты в области составляет до 250 тыс. руб. при возникновении страхового случая на территории региона. Подробности у других мерах поддержки здесь.

