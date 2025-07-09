Защитник Абена покинул «Спартак» с обидой на Станковича

Суринамский защитник Миенти Абена рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» о сезоне, проведенном в «Спартаке».

Футболист высказал свое разочарование тем, что не получал достаточно игрового времени, — он сыграл в РПЛ только в семи матчах. Абена считает, что мог бы помочь команде, но не имел возможности это сделать.

Защитника уговорил перейти в «Спартак» главный тренер Деян Станкович, который знал его по работе в «Ференцвароше».

«Он первым позвонил мне! Я сказал ему: „Слушай, ты уверен? Ха-ха. Это далеко от моего дома, моя семья не сможет переехать в Россию“. Деян сказал: „Нет, Миенти, все будет великолепно“. В конечном итоге поступки говорят громче», — рассказал об обстоятельствах своего перехода в «Спартак» Абена.

По окончании сезона футболист и клуб договорились о расторжении контракта. Абена подписал двухлетнее соглашение с турецким «Газиантепом».

Ранее стало известно, что спецкомиссия РФС завершила свою работу по делу ФК «Торпедо», признав, что столичный клуб нарушил Дисциплинарный регламент.