Защитник Нино назвал вескую причину, по которой может уйти из «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Нино рассказал «Матч ТВ», что у него есть веская причина, по которой он может покинуть российский клуб и вернуться в Бразилию.

28-летний футболист признался, что его бывший клуб «Флуминенсе» и еще несколько клубов могут сохранять к нему интерес. Кроме того, у Нино есть личные причины для возвращения в Бразилию.

«Есть ощущение, что моему сыну, у которого синдром Дауна, в определенных случаях было бы лучше и полезнее, чтобы вся семья находилась в сборе. Чтобы сын, в том числе для лучшего развития, был под вниманием всех близких», — рассказал Нино.

Нино перешел в «Зенит» в январе 2024 года и быстро стал лидером обороны петербургского клуба. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в РПЛ, забил гол и еще раз ассистировал партнерам. Кроме того, бразилец сумел за короткое время прилично выучить русский язык и даже дал короткое интервью на русском. В свободное время Нино читает русскую классику — Толстого, Достоевского, Гоголя.

Ранее бразильский новичок «Зенита» Джон Джон рассказал, что получил напутствие от знаменитого Неймара при переходе в петербургский клуб.