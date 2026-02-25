Полузащитник «Зенита» рассказал о напутствии Неймара

Новичок петербургского «Зенита» полузащитник Джон Джон в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал , как его поддержал при переходе в российский клуб знаменитый бразилец Неймар.

23-летний Джон Джон перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Петербургский клуб заплатил за футболиста €18 млн его бывшему клубу «РБ Брагантино». В январе Джон Джон успел провести два матча в чемпионате Сан-Паулу, в которых забил три мяча.

«Когда сделка была согласована, мы встретились с Неймаром и поужинали. Он уточнил, правда ли, что я перехожу в «Зенит». Пожелал удачи и сказал, что «Зенит» — начало большого пути. Это очень приятно! Все же Неймар — большая фигура в истории мирового футбола. Его поддержка очень приятна и ценна», — рассказал Джон Джон.

Ранее полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев рассказал, что его нынешний клуб должно считать гордостью российского футбола, поскольку железнодорожники не гоняются за дорогостоящими легионерами, а предпочитают развивать собственных воспитанников.