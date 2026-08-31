Защитник «Рейнджерс» рассказал, почему сборной России будет сложно после возвращения на международную арену

Один из сильнейших российских защитников Владислав Гавриков, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс», рассказал в интервью «Чемпионату», что сборной России потребуется время на адаптацию после возвращения на международную арену.

ИИХФ отстранила российские сборные от соревнований под своей эгидой в 2022 году и пока не собирается возвращать Россию, несмотря на рекомендации МОК. В НХЛ более мягкий подход, поэтому обсуждается участие россиян в Кубке мира 2028 года, который проводит лига.

«Понятное дело, что уже столько времени прошло, какой-то опыт потерян. Будет тяжело, конечно. А что делать? Через игры, тренировки и турниры — только так можно набраться опыта и посмотреть реально, на каком уровне мы сейчас находимся, что мы можем улучшить. Тут особо нечего бояться — как говорится, глаза боятся, а руки делают», — сказал Гавриков.

30-летний защитник год назад перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс» из «Лос-Анджелес Кингз» и провел лучший сезон в своей карьере, набрав 35 (14+21) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.

Ранее НХЛ назвала белорусского форварда Илью Протаса лучшим проспектом «Вашингтон Кэпиталз».