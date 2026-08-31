Химки передали 19 автобусных маршрутов на обслуживание Москве в рамках проекта «Москва — область»
Химки приняли участие в проекте по передаче маршрутов «Москва — область»
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Подмосковье продолжается реализация совместного проекта «Москва — область», в рамках которого регион передает на обслуживание Москве автобусные маршруты, чтобы повысить качество пассажирских перевозок в области. Химки стал первым округом-участником — передача маршрутов здесь началась в июле 2025 года и завершилась в августе 2026-го. На обслуживание в столицу было передано 19 маршрутов — это 134 автобуса большого и среднего классов.
«С 2025 года мы совместно с правительством Москвы реализуем проект „Москва — область“. Уже действует 54 смежных маршрута, на которых жители примкадных районов комфортно могут добираться в Москву. Это позволило нам высвободить более 250 автобусов и направить их на более востребованные маршруты до станций МЦД, железнодорожных станций и новых ЖК, которые вводятся в Московской области», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Проект позволил высвободить у подмосковного перевозчика АО «Мострансавто» в Химках 81 автобус, 29 машин сразу же направили на самые загруженные городские линии, а также маршруты к станциям МЦД и ж/д (№ 3, № 5, № 10, № 26, № 27, № 29, № 35, № 41, № 42, № 44, № 575, № 1062, № 1078). Это позволило увеличить пассажиропоток. На маршруте № 1971 до метро «Сходненская» в августе были запущены бесшумные электробусы. Теперь жители округа получили более современные автобусы для поездок в столицу, а высвободившиеся машины направили на решение внутренних транспортных задач округа.
«Проект „Москва — область“ стартовал в июле прошлого года, и Химки стали первым округом, который принял в нем участие. Основная цель проекта — сделать транспортное сообщение между Москвой и Подмосковьем более комфортным и оперативным для жителей», — отметила глава городского округа Химки Инна Федотова.
На сегодняшний день завершена передача 54 маршрутов в восьми округах: Химки, Красногорск, Одинцово, Долгопрудный, Солнечногорск, Власиха, Истра, Мытищи, теперь в Подмосковье уже высвободился 291 автобус. Все они были перенаправлены на 109 маршрутов: 188 транспортных средств дополнительно вышли на линии, а 103 заменили более старые модели.
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