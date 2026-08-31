Химки передали 19 автобусных маршрутов на обслуживание Москве в рамках проекта «Москва — область»

«С 2025 года мы совместно с правительством Москвы реализуем проект „Москва — область“. Уже действует 54 смежных маршрута, на которых жители примкадных районов комфортно могут добираться в Москву. Это позволило нам высвободить более 250 автобусов и направить их на более востребованные маршруты до станций МЦД, железнодорожных станций и новых ЖК, которые вводятся в Московской области», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.