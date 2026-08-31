Видят свет, умерших близких и свое тело со стороны: что известно о переживаниях на грани смерти

Переживания на грани смерти остаются одной из самых спорных тем на стыке медицины, нейронауки и личного опыта, пишет USA Today. Люди, пережившие клиническую смерть или тяжелые медицинские состояния, нередко рассказывают, что видели свет, тоннель, умерших родственников или собственное тело со стороны.

Один из таких случаев описала Кэти Уиншиф из Флориды. После остановки дыхания и сердца она, по ее словам, видела происходящее в больнице сверху, а затем оказалась в сияющем пространстве, где почувствовала сильную радость и покой. Позже женщина смогла описать детали комнаты, где в это время плакал ее муж.

Психиатр Брюс Грейсон из Университета Вирджинии изучил более тысячи таких случаев и считает, что они заставляют серьезно задуматься о том, продолжается ли сознание после смерти тела хотя бы какое-то время.

Но не все ученые согласны с такой трактовкой. Нейробиолог Кевин Нельсон напоминает, что человек в момент околосмертного переживания может выглядеть мертвым, но мозг еще не обязательно необратимо погиб. Некоторые исследователи объясняют эти состояния изменениями уровня кислорода и состава газов в крови, а также электрической активности мозга.

Пока окончательного ответа нет. Для одних переживших это доказательство жизни после смерти, для других — загадочный, но все еще биологический феномен.