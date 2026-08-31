В народном календаре 1 сентября носит название Фекла-Свекольница или Андрей Тепляк. В этот день природа окончательно переходит на осенний лад: ночи становятся холоднее, начинается активная уборка корнеплодов, а дующие ветры показывают, каким будет весь осенне-зимний сезон.

Наши предки внимательно наблюдали за направлением ветра, утренней росой и поведением птиц 1 сентября, ведь эта дата считалась определяющей для прогноза погоды на сентябрь и ноябрь.

Коротко: главное о дне

Направление ветра. Южный ветер 1 сентября предвещает долгое бабье лето и богатый урожай овса, а северный — холодную осень.

Уборка урожая. Время массового сбора свеклы и заготовки осенних овощей.

Связь с ноябрем. Погода 1 сентября точно указывает на то, какими окажутся последние недели осени.

Главный знак. Обильная паутина на кустах и траве сулит затяжное тепло без осадков.

Главные природные приметы на 1 сентября

В этот день особое внимание уделяли ветру, осадкам и состоянию неба:

Дует теплый южный ветер — осень будет долгой, сухой и порадует по-настоящему теплым бабьим летом.

Дует холодный северный или северо-восточный ветер — впереди ждет раннее похолодание и сырой ноябрь.

С утра стоит густой туман над низинами — впереди несколько ясных и солнечных дней.

Если 1 сентября идет мелкий, тихий дождь — ненастье затянется на долгие недели.

Какая погода стоит 1 сентября — точно таким же окажется и весь ноябрь.

Что предсказывает поведение животных и насекомых

Живая природа 1 сентября чутко реагирует на перепады температуры и смену сезонов:

Журавли летают высоко и не спешат улетать на юг — осень окажется поздней и теплой.

Пауки плетут много паутины на деревьях и в огороде — бабье лето задержится до конца месяца.

Ласточки летают низко над самой водой — к близкому дождю и сильному ветру.

Муравьи спешно уходят в глубину муравейников — предчувствуют скорые заморозки.

Приметы на урожай и будущую зиму

По состоянию огорода и лесных деревьев судили о предстоящей зиме:

Листья на березе начинают желтеть с верхушки — весна в следующем году придет рано.

Если листья желтеют снизу деревьев — зима наступит поздно, а весна будет затяжной.

Уродилось много крупной и плотной свеклы — зима окажется снежной и умеренно морозной.

Мало грибов в лесах к 1 сентября — ждите суровую и бесснежную зиму.

Какая погода будет завтра

На следующий день, 2 сентября (Самойлин день), природа продолжит свой уверенный ход по осеннему календарю. Если 1 сентября день выдался сухим и с южным ветром, начало сентября порадует садоводов комфортной погодой для завершения уборки урожая.