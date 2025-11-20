Защитник «Спартака» может продолжить карьеру в «Сибири»

Защитник не поехал со «Спартаком» на два ближайших выездных матча. Черных сообщил, что Зайцев может перейти в «Сибирь», но не исключен вариант и с другими клубами КХЛ.

Зайцев выступает за «Спартак» с сезона 2023/24, до этого он был игроком «Динамо». В нынешнем сезоне 27-летний защитник принял участие в 11 матчах и отметился одной результативной передачей. Всего в КХЛ (с учетом матчей плей-офф) хоккеист провел 477 матчей и набрал 65 (15+61) очков при 351 минуте штрафа.

Новосибирская «Сибирь» занимает последнее место в Восточной конференции, потерпев 13 поражений подряд. Неудачную серию не остановила даже отставка главного тренера Вячеслава Буцаева.