Защитник «Спартака» может продолжить карьеру в «Сибири»
Агент Черных: защитник «Спартака» Зайцев может перейти в «Сибирь»
Фото: [ХК «Спартак»]
Агент Александр Черных, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Егора Зайцева, назвал «Матч ТВ» возможный вариант дальнейшего продолжения карьеры хоккеиста.
Защитник не поехал со «Спартаком» на два ближайших выездных матча. Черных сообщил, что Зайцев может перейти в «Сибирь», но не исключен вариант и с другими клубами КХЛ.
Зайцев выступает за «Спартак» с сезона 2023/24, до этого он был игроком «Динамо». В нынешнем сезоне 27-летний защитник принял участие в 11 матчах и отметился одной результативной передачей. Всего в КХЛ (с учетом матчей плей-офф) хоккеист провел 477 матчей и набрал 65 (15+61) очков при 351 минуте штрафа.
Новосибирская «Сибирь» занимает последнее место в Восточной конференции, потерпев 13 поражений подряд. Неудачную серию не остановила даже отставка главного тренера Вячеслава Буцаева.