Тренерская отставка не остановила проигрышную серию «Сибири»

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирская «Сибирь» на своей площадке уступила клубу «Шанхай Дрэгонс» со счетом 0:3.

Во втором периоде форвард «Шанхая» Гейдж Куинни забросил две шайбы, а на 51-й минуте окончательный счет установил Ник Меркли.

«Сибирь» потерпела 13-е поражение подряд. 14 ноября новосибирский клуб отправил в отставку главного тренера Вячеслава Буцаева, явно не нашедшего общего языка с хоккеистами. Но радикальная мера пока не принесла результата: «Сибирь» дважды проиграла и без Буцаева — до «Шанхая» было поражение от московского «Динамо» (2:3).

«Сибирь» набрала 17 очков в 27 матчах и занимает последнее место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на шесть баллов.

Ранее челябинский «Трактор» объявил об отставке канадского специалиста Бенуа Гру «по семейным обстоятельствам».