Слуцкий назвал главного виновника поражения «Спартака» от «Динамо»

Известный российский тренер Леонид Слуцкий в эфире шоу «Это футбол, брат!» назвал главного виновного в пропущенных голах «Спартака» в матче седьмого тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

«Спартак» открыл счет в матче, но еще в первом тайме пропустил два гола. В первом случае Наиль Умяров потерял мяч перед своей штрафной, и Ярослав Гладышев красивым ударом сравнял счет.

По мнению специалиста, в самой потере не было ничего страшного, поскольку сзади оставалась четверка защитников. Слуцкий считает, что позиционно неверно сыграли центральные защитники Кристофер Ву и Александер Джику. Последний должен был помешать Гладышеву нанести удар.

При втором голе Артура Гомеса виноват не Виктор Парада, допустивший прострел из своей зоны ответственности, а вновь центральные защитники, уверяет Слуцкий.

«Некоторые тренеры даже связывают двух центральных защитников пятиметровой лентой. Расстояние между Джику и Ву при начале атаки «Динамо» метров 20. А когда они будут пропускать, Джику будет валяться в зоне левого полусреднего, а Ву будет один в площади ворот», — сказал Слуцкий.

Ранее стало известно, что «Динамо» подготовило обращения в КДК и ЭСК с просьбой отменить красную карточку Константина Тюкавина, полученную за фол против Джику.