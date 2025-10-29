Защитник «Спартака» задумался о смене клуба из-за нехватки игрового времени

24-летний футболист недоволен ограниченным игровым временем. В РПЛ Хлусевич сыграл только в трех матчах, проведя в общей сложности на поле 126 минут.

По данным издания, Хлусевич готов рассмотреть варианты от других клубов, предпочтительно — по аренде. Контракт футболиста со «Спартаком» заканчивается в 2027 году.

Другой вариант для Хлусевича — дождаться смены главного тренера в «Спартаке», поскольку с Деяном Станковичем перспектив у него будет не много.

«Спартак» купил Хлусевича у тульского «Арсенала» зимой 2022 года за €3 млн. Футболист провел пять матчей за сборную России.

Ранее тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о бесполезности штрафов для российских игроков.