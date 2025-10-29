Тренер ЦСКА объяснил бесполезность штрафов для игроков в России

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини в разговоре с «Чемпионатом» обсудил целесообразность штрафов для футболистов.

Швейцарский специалист признался, что он не сторонник карательных мер: «Я здесь не для того, чтобы забирать деньги у ребят». При этом он подчеркнул необходимость наличия в клубе правил.

Челестини вспомнил, что в швейцарском клубе была своя система штрафов, но она не применима в России.

«Важно понимать, что штрафы, как в Швейцарии ― €50, €100 и так далее, здесь не сработают. Игрок заплатит эти деньги и скажет: «Отстань». Поэтому мои штрафы здесь — это минимум € 1тыс. или €2 тыс. Однако самая большая санкция от меня не штраф, а потеря места в основном составе», — сказал Челестини.

Специалист признался, что за время работы в ЦСКА еще никого не штрафовал.

