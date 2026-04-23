В Подмосковье провели почти 2 млн телемедицинских консультаций

С начала 2026 года в Подмосковье пациентам провели более 1,5 млн телемедицинских консультаций, они позволяют обсудить с врачом итоги диспансеризации, пройденных исследований и анализов, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, закрыть больничный лист и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Телемедицина сегодня позволяет пациентку закрыть большой спектр вопросов, не выходя из дома», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в регионе продолжают развивать этот сервис. Им могут воспользоваться взрослые, дети, а также беременные женщины. Записаться на онлайн-прием можно, в том числе, через приложение «Добродел:Телемедицина».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.