В Росреестре Подмосковья напомнили о необходимости внесения сведений о границах земельных участков в реестр недвижимости

С 1 марта 2025 года в сфере земельных отношений Подмосковья начался новый этап: теперь любая сделка с участком возможна лишь при условии, что его границы официально зафиксированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Эта норма закреплена в Федеральном законе от 26.12.2024 №487‐ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и призвана повысить прозрачность оборота земли и защитить права собственников. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Если участок не имеет четко зафиксированных границ, то поставить на кадастровый учет или оформить права на расположенное на нем здание, сооружение либо объект незавершенного строительства невозможно.

Официальное установление границ участка — так называемое межевание — давно перестало быть формальностью. Сегодня это ключевой элемент современной системы земельных отношений. Когда границы внесены в ЕГРН, владелец получает целый ряд практических преимуществ. Исчезают поводы для долгих и затратных споров с соседями из‐за территорий, а риск ошибок в определении фактической площади сводится к минимуму. Более того, корректные данные напрямую влияют на кадастровую стоимость участка и, как следствие, на размер земельного налога: неточности здесь могут обернуться переплатой или, наоборот, претензиями со стороны контролирующих органов.

Проверить статус своего участка сегодня проще, чем когда‐либо. Собственники могут запросить выписку из ЕГРН — она предоставляется как в электронном, так и в бумажном виде через сайт Росреестра или в любом офисе МФЦ. Еще один удобный инструмент — публичная кадастровая карта на портале «Национальная система пространственных данных».

Если же выясняется, что границы участка не установлены, не стоит откладывать решение вопроса. Провести необходимые кадастровые работы поможет Электронная платформа кадастровых работ (ЭПКР) — современный цифровой сервис, созданный для упрощения взаимодействия между собственниками и профессионалами. Получить доступ к платформе можно несколькими путями: через личный кабинет ЭПКР, с помощью портала госуслуг или непосредственно на официальном сайте Росреестра.

