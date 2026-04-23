В рамках развития цифровой инфраструктуры на портале «Спорт Подмосковья» появился новый раздел — «Адаптивный спорт». Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Теперь жители с ограниченными возможностями здоровья могут легче находить подходящие спортивные занятия и интегрироваться в активную жизнь региона.

Развитие адаптивного спорта — не просто тренд, а стратегическая задача, направленная на обеспечение равных возможностей для всех категорий граждан. Новый цифровой инструмент решает сразу несколько проблем: устраняет информационный барьер, упрощает поиск секций и делает спортивную инфраструктуру Подмосковья доступнее. После запуска пользователи направили уже свыше тысячи заявок — это наглядно демонстрирует востребованность инициативы и готовность общества поддерживать инклюзивные проекты.

Раздел «Адаптивный спорт» разработан с учетом потребностей самых разных пользователей. В его основе — продуманная система фильтров, которая позволяет быстро и удобно подбирать занятия. Искать подходящие секции можно по нескольким параметрам: видам спорта, формату тренировок, уровню подготовки, доступности инфраструктуры.

Такой персонализированный подход экономит время и силы пользователей: вместо долгих поисков по разным источникам достаточно задать нужные параметры — и система подберет оптимальные варианты поблизости. Интерфейс интуитивно понятен, а информация регулярно обновляется, чтобы отражать актуальное расписание и наличие мест в группах.

Ознакомиться с новым разделом и подобрать подходящую секцию можно на портале «Спорт Подмосковья».

