В подмосковном Ликино‑Дулево построят новый корпус лицея

В Орехово-Зуевском округе продолжается строительство нового корпуса «Ликино-Дулевского лицея», подрядчик приступил к работам по устройству фундамента будущего школьного здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский уточнил, что объект будет рассчитан на 550 мест, его возведут рядом с действующим зданием и соединят с ним переходом. На стройплощадке задействовано 35 рабочих и пять единиц техники, они ведут работы по устройству фундамента здания, механизированную планировку территории, устройство временных дорог и не только.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет регионального бюджета, их планируют завершить в 2027 году. Первый корпус лицея 1931 года постройки закрыли в декабре 2023 года из-за аварийного состояния. В новом здании разместят начальную школу с отдельным спортивным залом, рекреационными зонами и столовой, а также учебные и специализированные классы для основной и старшей школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.