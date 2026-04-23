В 8 округах Московской области отремонтировали искусственные неровности

Специалисты Мосавтодора ведут непрерывный мониторинг состояния региональной дорожной сети: регулярно обследуют трассы, проверяют инфраструктуру и оперативно устраняют выявленные недостатки. Такая системная работа позволяет поддерживать безопасность движения на высоком уровне и своевременно реагировать на износ элементов обустройства дорог.

Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, за последнюю неделю дорожники провели ремонт поврежденных искусственных неровностей — так называемых «лежачих полицейских» — на 9 участках в 8 округах региона. Обновленные элементы помогут стабилизировать скоростной режим и повысить безопасность движения в местах с высокой пешеходной активностью.

Работы затронули сразу несколько муниципалитетов региона:

в Жуковском отремонтировали неровность на улице Наркомвод;

в Пушкино — на улице Крыловской в микрорайоне Клязьма;

в Чехове — на улице Чехова;

в Ступине — на улице Колхозной;

в Луховицах — на улице Мира;

в Дмитровском округе — на улице Центральной в поселке совхоза Буденновец;

в городском округе Коломна — на улице Советской в селе Коробчеево;

в Богородском округе — сразу два участка: на улице Советской Конституции в Ногинске и на улице Карла Маркса в деревне Белой.

Искусственные неровности — важный элемент «успокоения движения». Их устанавливают в местах, где особенно важно снизить скорость транспорта: вблизи пешеходных переходов, школ, детских садов, поликлиник, больниц, спортивных комплексов и других объектов, притягивающих большое количество людей. Такие меры помогают сократить риск ДТП с участием пешеходов, заставить водителей соблюдать скоростной режим в потенциально опасных зонах, повысить общую безопасность дорожного движения в жилых районах и около социальных учреждений.

