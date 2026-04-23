В Московской области в преддверии «Диктанта Победы» провели кибертанковый турнир

В Подмосковье в преддверии «Диктанта Победы» провели кибертанковый турнир по игре «Мир танков», сам исторический тест, посвященный событиям и героям Великой Отечественной войны, «Единая Россия» проведет в пятницу, 24 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Кибертурнир «Молодая Гвардия Единой России» провела в Щелкове. В сообщении подчеркнули, что он помогает развивать стратегическое мышление и умение работать в команде, а также знакомит молодежь с историей советской бронетехники и подвигами танкистов.

«Виртуальные бои помогают лучше понять события Великой Отечественной войны. Через игру, конечно, легче прикоснуться к истории. Это полезное и современное дополнение к традиционным методам изучения истории», — поделился участник турнира Тимофей Шишлов.

Руководитель «Молодой Гвардии» Московской области Диана Алумянц подчеркнула, что подобные игры повышают интерес к «Диктанту Победы» и позволяет говорить молодежью на понятном ей языке.

В 2026 году «Единая Россия» проведет «Диктант Победы» в восьмой раз, написать его можно на сайте диктантпобеды.рф и на площадках. В этом году исторический тест посвящен 130-летию со дня рождения Георгия Жукова, а часть вопросов – битве за Москву.

