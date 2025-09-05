Защитник «Зенита» Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии в 31 год

В квалификации к чемпионату мира 31-летний футболист вышел в стартовом составе в матче против Чили и отыграл все 90 минут.

Матч завершился победой пентакампеонов со счетом 3:0. Мячи забили Эстевао, Лукас Пакета и Бруно Гимарайнш. Голевую передачу на третий мяч сделал вингер «Зенита» Луис Энрике, вышедший на замену на 66-й минуте.

В 2024 году Дуглас Сантос получил российский паспорт и возможность выступать за сборную России. Однако на днях защитник произвел обратную смену футбольного гражданства, чтобы получить право сыграть на чемпионате мира. Ранее в активе Дугласа Сантоса был только один товарищеский матч за сборную Бразилии.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года, когда он перешел в петербургский клуб из «Гамбурга». С того времени бразилец провел за «Зенит» 226 матчей во всех турнирах, забив девять мячей и отдав 34 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба помог сборной Колумбии оформить путевку на чемпионат мира.