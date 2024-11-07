Заслуженная артистка РСФСР Лейла Киракосян умерла на 84-м году жизни

В возрасте 83 лет скончалась заслуженная артистка РСФСР Лейла Киракосян. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Ленсовета.

Сообщается, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. Какая именно — не уточняется. Киракосян умерла накануне, 5 ноября.

Лейла Киракосян родилась в 1941 году и после окончания Российского института театрального искусства (ГИТИС) начала свою карьеру в театре. С 1978 по 1991 год служила в Театре имени Ленсовета, где сыграла в таких известных спектаклях, как «Вишневый сад», «Кошка на раскаленной крыше», «Земля обетованная».

Кроме того, Киракосян работала в Таллинском театре русской драмы, Александринском театре и театре имени Андрея Миронова. В последние Киракосян выступала на сцене Детской филармонии Санкт-Петербурга.

Зрителям она также запомнилась благодаря ролям в популярных телесериалах, среди которых «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

В 2006 году Киракосян была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Являлась лауреатом фестиваля «Монокль».

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