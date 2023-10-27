Заслуженный артист РФ Алексея Лундина провел мастер-класс для юных талантов в подмосковном Одинцово

Мастер-класс заслуженного артиста РФ, скрипача, концертмейстера Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Алексея Лундина состоялся на базе Одинцовской детской музыкальной школы. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Отмечается, что в рамках данного мероприятия свое мастерство продемонстрировали его воспитанники из Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных. Данное мероприятие было реализовано в рамках проекта Московской областной филармонии «Детская филармония».

За семь лет проекта мастер-классы и творческие встречи прошли в разных городах Подмосковья. Такие открытые уроки с учащимися разных возрастов и уровней профессиональной подготовки дают хорошие результаты.

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