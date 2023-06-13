В Подмосковье идет активная борьба с самозахватом земельных участков

В каждом муниципальном образовании Подмосковья проводятся рейды по проверке законного использования земельных участков. В мае зафиксировано 33 случая устранения самозахвата, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Отметим, что многие жители региона воспользовались услугой по перераспределению земель. В результате, только лишь бюджет Мытищ пополнился 18 млн 414 тысяч рублей.

Минимущества региона напоминает, что пока землепользователь должным образом не оформил право на использование надела (право собственности, договор аренды), он считается самозахватчиком со всеми вытекающими отсюда последствиями. Отсутствие надлежащего документа не позволяет возводить на участке постройки, устраивать огороды и так далее. Незаконное использование земельных участков грозит штрафными санкциями.

Чтобы не возникало проблем можно воспользоваться помощью на Региональном портал государственных услуг. Ссылка: https://uslugi.mosreg.ru/services/18291.

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