Завершая каникулы: «Витязь» устроил праздник на природе в Павловском Посаде с катанием на БТРе и полевой кухней

В завершение новогодних каникул в воскресенье, 11 января, Центр единоборств «Витязь» из Павловского Посада организовал традиционный ежегодный выезд на природу.

В мероприятии приняли участие воспитанники, тренерский состав и члены семей. В нынешнем году местом для встречи снова стало живописное озеро Карпятник.

Зимняя погода способствовала веселому и активному отдыху: дети и взрослые катались с горок на ватрушках, принимали участие в веселых стартах и командных играх. У участников остались восторженные эмоции. Самые смелые прокатились на БТРе.

После активного отдыха гостей мероприятия ждала полевая кухня. На свежем морозном воздухе дети и взрослые с радостью ели вкусную кашу.

«Мы всегда с большим нетерпением ждем эти новогодние праздники, готовимся, чтобы встретиться всем вместе, пообщаться, напитаться энергией и позитивом, — поделилась впечатлениями мама одного из воспитанников, Ирина К. — В этом году зима удалась! Мы смогли и на ватрушках покататься, и в снегу поваляться. А отличные фотографии навсегда оставят эти счастливые моменты в нашей памяти. Выражаем огромную благодарность руководству Центра «Витязь» и всем, кто принимал активное участие в подготовке и проведении этого замечательного праздника!»

Подобные события играют ключевую роль в жизни спортивного сообщества «Витязь». Они способствуют укреплению не только профессиональных качеств атлетов, но и создают сплоченную команду, в основе которой лежат принципы семейственности и взаимной поддержки.

Центр единоборств «Витязь» был открыт в Павловском Посаде в 2021 году. На сегодняшний день его постоянными воспитанниками являются свыше 400 спортсменов, которые тренируются по девяти различным дисциплинам: бокс, дзюдо, самбо, спортивная гимнастика, тайский бокс (муай-тай), кроссфит, фитбокс, тхэквондо и каратэ стиля кекусинкай.