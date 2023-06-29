Здание со спортивным залом для игры в минифутбол построят в подмосковном Воскресенске

На территории гостиницы «Бизнес-отель Воскресенск» одноименного городского округа планируют построить спортивный зал для минифутбола. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что ведомство уже выдало индивидуальному предпринимателю разрешение на строительство данного объекта, объем инвестиций в проект составит сорок миллионов рублей. Ожидается, что площадь объекта составит почти одну тысячу квадратных метров.

Спортивный зал будет предназначен для проведения занятий и соревнований по минифутболу среди детей и подростков, а также оборудован всем необходимым для комфортной игры: футбольным полем с искусственным покрытием, воротами, раздевалками и комнатой для инвентаря. Завершить строительство планируется до августа 2024 года. Ввод в эксплуатацию позволит создать в муниципалитете десять новых рабочих мест.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал, что в летний спортивный сезон пройдет более двух тысяч региональных и муниципальных мероприятий.