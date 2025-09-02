Зеленский наябедничал в МОК на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своих соцсетях о том, что провел переговоры с новой главой Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

Украинский лидер заявил, что российское государство является разрушителем спортивной инфраструктуры и самих олимпийских принципов. Также Зеленский пожаловался, что каждое спортивное событие Россия использует в целях государственной пропаганды.

Он выразил надежду, что МОК будет придерживаться принципиальной позиции по отношению к России и «ее сообщнице» Белоруссии.

МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако не все федерации последовали этим рекомендациям.

Ранее президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина заявила, что украинская команда может сняться с турнира в Париже, если на него будет допущена российская олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.