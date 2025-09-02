Украинские гимнасты могут отказаться от турнира в Париже из-за олимпийской чемпионки из России

Президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина заявила, что украинская команда может сняться с World Challenge Cup в Париже, если Международная федерация гимнастики (FIG) допустит на турнир россиянку Ангелину Мельникову, олимпийскую чемпионку Токио.

FIG допустила на турнир пять российских и белорусских гимнастов в нейтральном статусе. Украинцы обвиняют конкретно Мельникову в поддержке СВО.

«Когда FIG предоставляет нейтральный статус спортсменам вопреки и наперекор даже общеизвестным фактам, это дискредитирует сам правовой институт нейтральности», — заявила Дерюгина.

Она допустила снятие украинской команды в составе семи человек.

