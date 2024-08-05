Земфира* посоветовала принизившей серебро Андреевой и Шнайдер Журовой пойти вымыться в бане

Минувшим днем депутат Госдумы Светлана Журова в беседе со «Спорт-экспресс» заявила, что выигравшие серебро ОИ-2024 в Париже в парном теннисном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер сделали это якобы исключительно для себя, и их результат не имеет к России особого отношения.

Высказывания законодателя привели в негодование признанную иноагентом российскую рок-певицу Земфиру Рамазанову. В запрещенной соцсети артистка посоветовала Журовой пойти в баню и смыть с себя зло, заставившее ее принизить результат российских теннисисток.

«Мадам Журова, не говорите за всех. Лично я — иноагент и релокант — очень болела за наших девочек… А вам бы в баню, зло с себя смыть. Ну и понять, ваши слова — ноль. Вы ни разу не народ» — заявила 47-летняя певица.

Рамазанова также поздравила Андрееву и Шнайдер с серебряными медалями Олимпиады, пожелав им дальнейших спортивных успехов.

К настоящему времени Журова никак не отреагировала на гневный комментарий певицы в свой адрес.

В воскресенье, 4 августа, в финале парного разряда Шнайдер и Андреева завоевали первые для России и в своей карьере медали Олимпиады-2024, уступив по сумме трех сетов со счетом 6:2, 1:6, 7:10 соперницам из Италии Саре Эррани и Жасмин Паолини.

Уже после игры Шнайдер призналась, что совершенно не ожидала оказаться в финале и двольна результатом.

* - признана иноагентом в РФ