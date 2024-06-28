Земфиру* обязали выплатить долг в размере 200 тыс. рублей за коммунальные услуги

Московский суд взыскал с певицы Земфиры* 200 тысяч рублей за долг за коммунальные услуги. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что рок-исполнительница не платила за жилищно-коммунальные услуги в нежилом помещении на Магистральной улице площадью 134 кв. м, которое планировалось использовать под сдачу в аренду.

Ранее сообщалось, что певица продала свою квартиру в центре Москвы из-за требований отбирать недвижимость у иноагентов, критикующих нашу страну. Земфира* переписала свою знаменитую двушку в 85 кв. м напротив парка Горького, рыночная цена которой примерно 60 млн рублей, на Ренату Литвинову.

*признана иноагентом в РФ.