«Зенит» может провести товарищеский матч с клубом испанской Ла Лиги

Клуб испанской Ла Лиги «Овьедо» пытается организовать товарищеский матч с «Зенитом» во время октябрьской паузы на игры сборной, сообщает El Comercio.

По данным издания, игра может состояться 11 или 12 октября. На прошлой неделе «Зенит» воспользовался слотом на игры сборных, чтобы провести товарищеский матч со швейцарским «Сьоном» (5:3).

«Овьедо» вернулся в сильнейший дивизион испанского футбола после 24-летнего перерыва. По итогам первых трех туров «Овьедо» занимает 15-е место с тремя очками. Возможный соперник «Зенита» проиграл «Вильярреалу» (0:2) и мадридскому «Реалу» (0:3) и одолел «Реал Сосьедад» (1:0).

Ранее сборная России по футболу разгромила в товарищеском матче национальную команду Катара со счетом 4:1.