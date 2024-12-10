«Зенит» оспорил в ЭСК РФС два отменных гола в проигранном матче с «Акроном»

Футбольный клуб «Зенит» направил запрос в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС, касающийся двух моментов встречи 18-го тура РПЛ против тольяттинского «Акрона». Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга.

7 декабря «Зенит» на своем поле проиграл «Акрону» со счетом 1:2. Клуб обратился в ЭСК в связи с двумя отмененными голами в этой игре.

На 70-й минуте гол Матео Кассьерры был отменен из-за игры рукой Андрея Мостового, а в добавленное время второго тайма гол Лусиано Гонду не засчитали из-за игры рукой Нино.

Оба отмененных гола были признаны недействительными после вмешательства судей, обслуживавших систему VAR.

Ранее сообщалось, что разведчики Дульцевы приезжали в РФ на ЧМ по футболу как аргентинские болельщики.