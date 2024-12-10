Разведчики Дульцевы приезжали в РФ на ЧМ по футболу как аргентинские болельщики

Артем и Анна Дульцевы, вернувшись в Россию после обмена, поделились с журналом «Разведчик» рассказом о том, как они приезжали на родину, являясь нелегалами.

За границей они использовали аргентинские имена Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос. Несколько раз им удалось посетить Россию, несмотря на трудности в планировании поездок. Один такой визит состоялся летом 2018 года в период проведения чемпионата мира по футболу.

Дульцевы прибыли как иностранные граждане и побывали на нескольких матчах, включая игру в родном для Анны Нижнем Новгороде, где они смотрели матч Аргентина — Хорватия.

«Было очень много аргентинских болельщиков, и мы сидели среди них. Очень непривычно, надо сказать: мы вроде бы дома, но чужие», — добавил разведчик.

Их сопровождали дети, София и Даниил, которые родились и выросли за границей. 1 августа Дульцевы прибыли в Россию вместе с Вадимом Соколовым (Красиковым), Владиславом Клюшиным, Павлом Рубцовым, Вадимом Конощенком, Михаилом Микушиным, Романом Селезневым.

Эти российские граждане ранее находились в заключении в странах НАТО. В аэропорту их встретил Владимир Путин, объявивший, что те, кто связан с военной службой, будут предложены к государственным наградам.

Ранее член ассоциации «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов заявил, что настоящий разведчик должен обладать целым набором качеств с целью не сорваться на фоне напряжения и не выдать себя.