«Зенит» претендует на форварда «Аль-Насра» Дурана

Согласно информации авторитетного французского издания L'Equipe, арендное соглашение между турецким «Фенербахче» и саудовским «Аль-Насром» относительно колумбийского нападающего Джона Дурана будет досрочно расторгнуто. Это откроет путь для его возможного перехода в петербургский «Зенит».

Ранее интерес к 22-летнему футболисту проявлял французский «Лилль», однако теперь главным претендентом считается российский клуб. Напомним, что летом 2023 года Дуран перебрался из «Астон Виллы» в «Аль-Наср» за 77 миллионов евро, после чего был отдан в аренду в Стамбул.

В текущем сезоне за «Фенербахче» колумбиец провел 21 матч, отметившись пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Он также является игроком национальной сборной, за которую сыграл 17 встреч.

«Зенит», завершивший первый круг Российской Премьер-Лиги на втором месте с 39 очками, рассматривает Дурана как вариант для усиления атаки.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев заявил, что в «Спартаке» только три-четыре человека показывают чемпионскую игру».