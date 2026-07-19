Какие бизнесы разорятся в 2026 году — эксперт назвала пять опасных ниш

Эксперт по масштабированию бизнеса Елена Уварова назвала ниши, в которых открывать бизнес в 2026 году особенно рискованно. В интервью «Газете.Ru» она отметила , что некоторые направления, еще недавно считавшиеся беспроигрышными, теперь находятся в зоне высокой нестабильности.

Первой в списке рискованных ниш — классические офлайн-кофейни и небольшие кафе формата «у дома без концепции». Рынок перенасыщен, аренда и продукты подорожали, а повышение среднего чека вызывает негативную реакцию у покупателей. Без четкой идеи и уникального предложения такое заведение обречено на убытки, считает Уварова.

Не стоит открывать и небольшие интернет-магазины широкого профиля. Эпоха, когда можно было купить товар в Китае и перепродать его на маркетплейсе, ушла. Платформы сильно нагружают продавцов комиссиями и штрафами, а конкуренция стала запредельной.

В число рискованных ниш также попали барбершопы, классические парикмахерские и небольшие салоны красоты в спальных районах. Высокая конкуренция и уход мастеров в частную практику делают такие проекты неустойчивыми, говорит эксперт. Без сильного мастера-якоря, который привлекает клиентов, бизнес быстро теряет доход.

Мини-производства модной одежды и локальные бренды без мощного маркетингового сопровождения тоже находятся в зоне риска. Даже качественный продукт и хорошие фотографии не гарантируют продаж, если весь бюджет ушел на пошив, а не на привлечение трафика.

Закрывает список рискованных ниш рынок образовательных онлайн-курсов «обо всем». Доверие аудитории подорвано, люди научились отличать качественный контент от пустого. Рынок инфобизнеса сокращается, и новичкам там делать нечего, отмечает Уварова.

Эксперт подчеркивает: все эти ниши объединяет высокая конкуренция при низком пороге входа, зависимость от арендодателя или платформы и отсутствие у владельца глубокой экспертизы. Однако есть и перспективные направления.

Уварова рекомендует обратить внимание на услуги для бизнеса — бухгалтерию, юридический аутсорс, HR-сопровождение для малых компаний. Спрос на них растет, так как наем штатных специалистов стал слишком дорогим. Также в плюсе обслуживание и ремонт: люди стали реже покупать новую технику и чаще чинить старую.

Ниша заботы — детские развивающие центры, услуги для пожилых, ветеринария — тоже остается востребованной. И локальное производство простых, но качественных продуктов (пекарни, мясные лавки) сохраняет устойчивость.

Главный совет эксперта на 2026 год: важно уметь считать юнит-экономику, LTV клиента и стоимость своего времени. Без этого даже удачная на первый взгляд идея может привести к убыткам.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из «золотой сотни» принес компаниям Свердловской области почти ₽30 млрд чистой прибыли.