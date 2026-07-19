Майкл Олисе побил рекорд легендарного Пеле: достижение держалось 56 лет

Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе побил рекорд Пеле по количеству голевых передач на одном чемпионате мира. Достижение великого бразильца держалось 56 лет.

На ЧМ-1970 Пеле отдал шесть голевых передач — это было лучшим достижением по количеству ассистов на одном турнире. Олисе в матче за третье место с Англией дважды помог партнерам отличиться и довел число голевых передач на турнире до семи.

Статистика по голевым передачам собирается с 1966 года. Начиная с ЧМ-1998, ни один футболист не делал больше четырех голевых передач за один турнир. На ЧМ-2022 лучшими ассистентами были сразу пятеро игроков с тремя передачами: Лионель Месси (Аргентина), Бруну Фернандеш (Португалия), Антуан Гризманн (Франция), Харри Кейн (Англия) и Иван Перишич (Хорватия).

В матче за третье место на чемпионате мира Англия обыграла Францию со счетом 6:4.