Шампанское спровоцировало агрессию: стало известно о состоянии россиянки, на которую напали в отеле Кахетии

В Грузии, в отеле в регионе Кахетия, произошло нападение на российскую туристку. Девушка находится в местной больнице в тяжелом состоянии. Как пишет РИА Новости со ссылкой на подругу пострадавшей, у нее сломан нос, а также «вылезает хрящ».

Инцидент произошел во время празднования дня рождения. Компания девушек отмечала событие на третьем этаже отеля, а на этаже ниже проходила свадебная церемония. Когда россиянки решили открыть шампанское на балконе, брызги напитка попали вниз. Это вызвало недовольство у организаторов свадьбы.

Сначала в номер пришли сотрудники службы безопасности отеля. Они заявили, что из‑за капель шампанского сломалось оборудование диджея. Через некоторое время в комнату ворвался незнакомый грузин. Он сказал, что россиянки испортили свадьбу его брата, и спросил, зачем они приехали, назвав их «русскими». Пострадавшая попыталась вытолкнуть его за дверь, но мужчина ударил ее.

Сейчас пострадавшая остается в больнице. Ее подруга и другие очевидцы дают показания в полиции. Агрессора задержали. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что россияне резко нарастили спрос на пляжный отдых в Грузии этим летом.