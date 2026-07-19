Татьяна Тарасова хочет прийти на свадьбу Медведевой: ей нравится выбор фигуристки

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре со Sport24 высказалась о скорой свадьбе фигуристки Евгении Медведевой.

Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр Медведева сообщила, что летом выйдет замуж за танцора Ильдара Гайнутдинова. Дата свадьбы пока держится в секрете.

Татьяна Тарасова подчеркнула, что ей очень нравится выбор фигуристки.

«Они оба — прекрасные ребята. Чудесная любящая друг друга пара. Если Женя Медведева позовет меня на свадьбу, я, конечно, приду», — сказала Тарасова.

Тем временем Евгения уже готовится к торжеству. Она рассказала, что у нее на свадьбе будет три наряда: два более торжественных, третий — такой, чтобы можно было «не бояться испачкаться тортом».

Ранее тренер Этери Тутберидзе сравнила нынешнее поколение фигуристок с Евгенией Медведевой.