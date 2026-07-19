Марсоход обнаружил на Марсе следы катастрофического астероидного удара — масштаб сравним с гибелью динозавров на Земле

Марсоход NASA Perseverance сделал важное открытие на Марсе: он обнаружил следы древнего астероидного удара, масштаб которого сопоставим с падением астероида Чиксулуб, уничтожившего динозавров на Земле. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Geophysical Research: Planets, сообщает интернет-журнал ixbt.com.

Ученые выяснили, что 75-метровая толща древних коренных пород на краю кратера Езеро образовалась из-за падений крупных астероидов более 3,9 млрд лет назад. Изученная слоистая структура названа «Брум-Пойнт» и является одним из старейших участков твердой поверхности, исследованных марсианскими аппаратами.

На Марсе, в отличие от Земли, отсутствует тектоника плит, поэтому «геологическая летопись» сохранилась в первозданном виде. Ровер поднялся на западный край кратера Езеро в конце 2024 года и провел детальный анализ рельефа.

В обнажении «Брум-Пойнт» выявлено шесть различных типов горных пород. Обнаружены массивные породные комплексы из обломков коры, которые чередуются со слоями мелкозернистого алевролита. Каменные фрагменты внутри обломков переполнены везикулами, что указывает на их расплавленное состояние в момент падения космических тел.

В слоях найдены мелкие темные стеклянные «бусины» — сферулы, возникающие при мгновенном застывании капель расплавленной породы. Крупнейшие из найденных сферул по размерам соперничают с частицами расплава, которые образовались во время падения астероида Чиксулуб.

Различные слои сохранили следы от ударов астероидов разных масштабов, происходивших на разном удалении от места накопления осадков. Морфология некоторых слоев указывает на возможные сценарии формирования потоков вещества, аналогичных тем, что на Земле образуются при контакте раскаленного расплава с водой или льдом.

Современная структура «Брум-Пойнт» сохранила «отпечатки» масштабных деформаций: слои наклонены под углом более 80 градусов, практически вертикально. Ученые считают, что такой крутой наклон не мог быть вызван только событием, которое сформировало кратер Езеро.

По мнению исследователей, ландшафт сформировался под воздействием двух последовательных катастроф. Сначала колоссальный астероид выбил бассейн Исида шириной около 1900 км, перевернув и наклонив пласты коры. Позднее второй астероид создал кратер Езеро шириной 45 км, окончательно раздробив и подняв наклонённые пласты на их нынешнюю высоту.

Perseverance уже отобрал два образца керна — «Белл-Айленд» и «Мейн-Ривер» — для прояснения хронологии событий. Если будущие миссии доставят образцы на Землю, лабораторный анализ позволит точно определить даты и частоту древних космических столкновений. Установление точного возраста слоев поможет расшифровать «космический прогноз погоды» возрастом 4 млрд лет и раскрыть условия развития раннего Марса и молодой Земли.

Ранее сообщалось, что планета LHS 1140 b, расположенная в 48 световых годах от Земли, может стать одним из самых перспективных мест для поиска внеземной жизни.