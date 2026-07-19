Массированная атака БПЛА на 19 регионов России: ПВО сбила 123 дрона, есть раненые и разрушения

В ночь с 18 на 19 июля киевский режим совершил массированную атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на гражданскую и промышленную инфраструктуру России, сообщает MK.RU.

Ударам подверглись 19 регионов, включая Центральную Россию, Поволжье, южные области и Крым. Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили налет: подавляющее большинство дронов были перехвачены и уничтожены.

По официальным данным Министерства обороны РФ, с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО сбито 123 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Атака БПЛА на Курскую область

Наиболее серьезный ущерб зафиксирован в Курской области. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что дроны атаковали Курск и Льгов. В областном центре повреждены четыре многоквартирных дома в разных микрорайонах.

На улице Мыльникова разрушены квартиры на трех верхних этажах одного из подъездов. На проспекте Дериглазова взрывной волной повреждены фасады двух домов. На проспекте Победы после прилета загорелась квартира, пламя оперативно потушили.

Также зафиксированы множественные повреждения припаркованных во дворах автомобилей. Жильцов пострадавших зданий эвакуировали. Одна женщина получила акубаротравму из-за взрывной волны.

Во Льгове беспилотник атаковал рейсовый автобус, продуктовый магазин и остановку общественного транспорта. Хинштейн подчеркнул, что враг целенаправленно ударил по гражданским объектам. Пострадали два человека: водитель автобуса и мужчина рядом с магазином. Один из раненых — 40-летний гражданин Белоруссии. Им оказывают первую помощь.

Атака БПЛА на Ставропольский край

Серьезные последствия атаки зафиксированы и в Ставропольском крае. В окрестностях Ставрополя объявили режим беспилотной опасности. По данным губернатора Владимира Владимирова, в результате падения обломков сбитых БПЛА возникли два очага возгорания в промышленной зоне хутора Вязники и на севере Ставрополя. В Шпаковском округе ввели локальный режим ЧС. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет, на месте работают экстренные службы.

Атака БПЛА на Ростовскую область

В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелась озимая пшеница в Красносулинском районе, а также сухая растительность в Тарасовском районе. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что оба возгорания устранены, других последствий на земле не зафиксировано, пострадавших нет. Всего силами ПВО было сбито около 15 беспилотников и несколько ракет над городами Гуково и Каменск-Шахтинский, а также над пятью районами области.

Атака БПЛА на Москву, Подмосковье и Краснодарский край

В Москве и Подмосковье средства ПВО также успешно ликвидировали угрозы на подлетах, разрушений не допущено. В Краснодарском крае, в частности в районе Туапсе, режим беспилотной опасности сохранялся до утра.

Ранее сообщалось, что из-за пожара на нефтебазе после атаки БПЛА ограничили движение в Ногинске.