В Москве заметили прототип кроссовера Umo от российской компании

На парковке «Москва-Сити» очевидцы сфотографировали закамуфлированный прототип среднеразмерного кроссовера, сообщает интернет-портал «За рулем». По всей вероятности, это будущий электрический кроссовер Umo от «Яндекса», который может стать российской версией китайского XPeng G9.

Ранее на этой же парковке уже видели экспериментальные образцы автомобилей Umo. А в январе 2026 года компания «Яндекс Электро» оформила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на XPeng G9 и более компактный купе-кроссовер XPeng G6.

В оригинале XPeng G9 выпускается в Китае с 2022 года. Его длина составляет 4891 мм, колесная база — 2998 мм. Среди конкурентов модели — Hyundai Ioniq 5, Nissan Ariya, GAC Aion LX Plus и отчасти Tesla Model Y.

Под брендом Umo в России могут начать выпускать аналог XPeng G9. У него две полностью электрические версии: заднеприводная с одним электромотором мощностью 313 л.с. и полноприводная с двумя двигателями суммарной мощностью 551 л.с.

При этом в «Яндексе» ранее подчеркивали, что проект с XPeng является самостоятельным и напрямую не связан с брендом Umo. Однако на свежих снимках рядом с XPeng G9 видна и другая модель Umo.

Сейчас компания EVM собирает на заводе «Москвич» первую модель бренда — электрический хэтчбек Umo 5, адаптированный для РФ с интегрированными сервисами «Яндекса». Второй моделью станет гибридный полноразмерный кроссовер Umo 8 — клон GAC S7. Его цена уже объявлена — от ₽5 млн.

Ранее стало известно о начале продаж версии Nissan Qashqai Glory в России.