Ветврач объяснила, почему собака отводит глаза, когда ее ругают

Ветеринарный врач Наталья Колесникова объяснила, почему собаки отводят взгляд, когда их ругают. По словам эксперта, это не признак осознания вины, а способ сгладить конфликт, передает «Газета.Ru».

В животном мире прямой взгляд в глаза — сильный социальный сигнал, который часто воспринимается как угроза или попытка давления. В дикой природе упорный взгляд нередко предшествует нападению, поэтому собака инстинктивно отводит глаза, чтобы показать, что не хочет вступать в борьбу.

Когда хозяин повышает голос, объяснила специалист, питомец может отворачивать голову, облизывать нос, зевать, прижимать уши или медленно моргать. Владельцы часто ошибочно принимают это за стыд. Однако, по словам Колесниковой, у собак нет чувства вины в человеческом понимании.

Собака чувствует недовольство хозяина по интонации и языку тела. Чтобы избежать дальнейшего конфликта, она занимает примирительную позицию и пытается успокоить человека. Эксперт советует не интерпретировать отведенный взгляд как признание проступка, а понимать его как собачий способ сказать: «Я не хочу ссоры, давай успокоимся». Понимание этого механизма помогает выстраивать более гармоничные отношения с питомцем и избегать неверных трактовок его поведения.

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