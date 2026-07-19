В ХМАО произошло ДТП, унесшее жизни трех человек

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошла смертельная авария, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Государственной автомобильной инспекции. Ранним утром 19 июля на 351-м километре трассы «Югра» столкнулись Lada Granta и Hyundai Elantra. В результате погибли три человека: водители обоих автомобилей и пассажир иномарки.

По предварительным данным, водитель Lada выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Hyundai. Удар был такой силы, что все трое участников происшествия скончались на месте.

Авария произошла около 5:00 по местному времени (3:00 мск). На месте работают сотрудники полиции и МЧС. Причины выезда на встречную полосу выясняются.

Ранее сообщалось, что в субботу, 18 июля, выезд на встречную полосу привел к аварии на окраине Южно-Сахалинска.